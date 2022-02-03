На Украине признались в бессилии завоевать Крым

В настоящее время Киев не сможет получить Крым военным путём. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от идеи вернуть полуостров. В какие сроки это удастся сделать. Данилов определить затруднился.

Ранее клавнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что класти страны не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма. Данилов отметил, что вопрос по этим территориям для Украины не решён.

Это наша земля и мы спокойно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой. И мы это обязательно сделаем. Каким образом, это будет зависеть от нас, — сказал секретарь СНБО.

Он сообщил, что в настоящее время власти подготовили соответствующие нормативно-правовые акты, разработали стратегии по возвращению территорий.

Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело, — отметил Данилов.

Он также уточнил, что в настоящее время невозможно возвращение военным путём неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей страны, поскольку это будет сопряжено с большим количеством жертв.

Крым вошёл в состав России весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина, США и ряд стран Запада результаты народного волеизъявления не признали. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит особого статуса, хотя в Киеве готовы работать над приведением в действие Минских соглашений. По его словам, в первую очередь необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, которые включены в Минские соглашения в качестве первого пункта.