Глава МИД Украины прокомментировал возможность особого статуса Донбасса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что Донбасс не получит особого статуса, хотя в Киеве готовы работать над приведением в действие Минских соглашений. По его словам, в первую очередь необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, которые включены в Минские соглашения в качестве первого пункта.

Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, — подчеркнул Кулеба.

Он также призвал не ставить сроков на вступление Украины в НАТО, приведя в пример СССР, где устанавливали разные сроки на постройку коммунизма и никогда их не достигали.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Запад пытается склонить Москву и Киев вступить в войну. Украина готова к провокациям, но сейчас, по его мнению, руководству страны уже не выгодно грозить «российской агрессией», поскольку это негативно влияет на внутреннюю политику. При этом он отметил, что пока непонятно, какие шаги Украина предпримет в отношении России.

До этого постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта. По его словам, Украина выступает за открытые каналы для диалога с Россией и готова к прямым контактам, в том числе на высшем уровне.