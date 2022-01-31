В Киеве заявили, что не планируют наступать на Донбасс или Крым

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму. В Киеве также не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта, передаёт ТАСС. По его словам, Украина выступает за открытые каналы для диалога с Россией и готова к прямым контактам, в том числе на высшем уровне. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, отметил Кислица.

Мой президент подтвердил недавно, что готов встретиться с российским коллегой. <...> Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры, а не стягивать войска к границам с Украиной и запугивать украинский народ, — заявил постпред.

Также он добавил, что Украина готова к возобновлению работы в «нормандском формате» на всех уровнях.

По словам Кислицы, приоритетом для Украины сейчас является устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе. Украина не собирается начинать наступление ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо ещё, отметил постпред.

Члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. При этом не все члены Совета поддержали инициативу о встрече. Китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета.

Как ранее заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но при этом на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой. При этом он отметил, что заявление российской стороны о начале отвода войск от границы воспринимается позитивно, но при этом Киев «пока не видит это на деле».