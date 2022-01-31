Киев заявил о готовности к конструктивным переговорам с Москвой

Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но при этом на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом он отметил, что заявления российской стороны о начале отвода войск от границы воспринимается позитивно, но при этом Киев «пока не видит это на деле».

Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией, — сказал Кулеба.

По его словам, сейчас настало время, когда Москве необходимо идти на уступки и демонстрировать заинтересованность в мире.

Наша цель, и мы говорим об этом откровенно нашим партнёрам, чтобы именно Россия пошла на уступки. Сейчас именно для неё наступило время идти на уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире, — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что раскручиваемая Вашингтоном истерика приводит к истерии на Украине, где люди чуть ли не фронтовые мешки собирают. По его мнению, американские СМИ в последнее время распространяют большое количество непроверенной информации о том, что происходит на Украине.