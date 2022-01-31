Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряжённости на Украине

Раскручиваемая Вашингтоном истерика приводит к истерии на Украине, где люди чуть ли не фронтовые мешки собирают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, американские СМИ в последнее время распространяют большое количество непроверенной информации о том, что происходит на Украине, сообщает РИА Новости.

Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном. Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на Европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию, — сказал Песков.

При этом он рекомендовал гражданам как можно меньше читать подобные новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за возникшей в обществе паники в связи с возможной эскалацией конфликта с Россией пострадала экономика страны. По его мнению, сейчас всем необходимо оставаться сильными.

Власти Украины и её партнёры объединили усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий, подчеркнул министр.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном российском вторжении опасны для экономики его страны. По его словам, до следующих президентских выборов на Украине осталось два года. За это время Зеленскому стоит улучшить инвестиционный климат.