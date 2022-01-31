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Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряжённости на Украине

13:02, 31 января 2022
Кремль призвал США отказаться от нагнетания напряжённости на Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Раскручиваемая Вашингтоном истерика приводит к истерии на Украине, где люди чуть ли не фронтовые мешки собирают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, американские СМИ в последнее время распространяют большое количество непроверенной информации о том, что происходит на Украине, сообщает РИА Новости.

Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном. Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на Европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию, сказал Песков.

При этом он рекомендовал гражданам как можно меньше читать подобные новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за возникшей в обществе паники в связи с возможной эскалацией конфликта с Россией пострадала экономика страны. По его мнению, сейчас всем необходимо оставаться сильными.

Власти Украины и её партнёры объединили усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий, подчеркнул министр.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном российском вторжении опасны для экономики его страны. По его словам, до следующих президентских выборов на Украине осталось два года. За это время Зеленскому стоит улучшить инвестиционный климат.

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