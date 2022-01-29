Кулеба: паника в обществе начала сказываться на экономике Украины

Из-за возникшей в обществе паники в связи с возможной эскалацией конфликта с Россией пострадала экономика Украины, заявил в интервью журналистке VICE News министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, сейчас всем необходимо оставаться сильными. Власти Украины и её партнёры объединили усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий.

Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и её партнёры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Мы все должны оставаться сильными, — сказал глава ведомства.

Кулеба также отметил, что Украина получила необходимую военную поддержку от США. При этом некоторые страны «не делают то, что могли бы» по политическим причинам.

Ранее глава МИД заявил, что политики и граждане Украины выразили разочарование в связи с отказом Германии поставить оборонительные вооружения Киеву. Украинцы будут помнить об этом в течение десятилетий. При этом Киев ценит политическую поддержку ФРГ, подчеркнул он.

Накануне у здания Верховной рады в Киеве прошёл митинг, в ходе которого протестующие потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не допустить войны с Россией. По мнению организаторов акции, из-за постоянной риторики руководства страны о возможной российской агрессии напуганные украинцы скупают продукты в магазинах, а пожилые люди жалуются на плохое самочувствие.

Ранее Зеленский заявил, что на сегодняшний день уровень эскалации вокруг страны не находится на экстраординарном уровне. Реальный уровень напряжённости не соответствует тому, как пытаются это преподнести СМИ.