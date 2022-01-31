В ЕП заявления Зеленского назвали опасными для экономики Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского опасны для экономики его страны, рассказал в интервью «Известиям» депутат Европарламента Тьерри Мариани. Он отметил, что внимательно следит за последними высказываниями украинского лидера.

Все его высказывания на самом деле нанесли вред экономике Украины. И это естественно. Кто в здравом уме захочет инвестировать в экономику страны, президент которой постоянно говорит, что его страна подвергается риску вторжения. На самом деле Украина просто сама прострелила себе ногу, — считает Мариани.

Депутат напомнил, что до следующих президентских выборов на Украине осталось два года. По его мнению, за это время Зеленскому стоит улучшить инвестиционный климат.

Ранее Мариани заявил, что никакой угрозы вторжения России на территорию Украины не существует. Он выразил мнение, что США, НАТО и Киев искусственно нагнетают напряжённость, преследуя собственные цели. В частности, Запад это делает для того, чтобы реабилитироваться после провала операции в Афганистане.

Также Мариани считает, что Киеву невыгодна напряжённость в отношениях с Москвой.