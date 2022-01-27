В ЕП раскритиковали США и НАТО за нагнетание напряжения вокруг Украины

Никакой угрозы вторжения России на территорию Украины не существует. США, НАТО и Киев искусственно нагнетают напряжённость, преследуя собственные цели. Об этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил в эфире телеканала France 2.

Я искренне считаю, что на самом деле нет никакой угрозы войны, — сказал парламентарий.

По его мнению, США и НАТО поддерживают слухи об угрожающей Украине российской агрессии, чтобы реабилитироваться после провала операции в Афганистане. Кроме того, в Украину идёт постоянное вливание средств. В частности, ЕС направил Киеву €17 млрд.

Депутат добавил, что примером искусственно раздуваемой истерии может служить отставка главкома ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха. Поводом для этого послужило его заявление о том, что угроза войны абсурдна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью и его заявления трудно рассматривать всерьёз. По словам министра, говоря об ограничительных мерах против России, Запад находится в «военном угаре». Он подчеркнул, что РФ готова самым надёжным образом защитить свои интересы и безопасность.