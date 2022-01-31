Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

Члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины, передаёт РИА Новости. Ранее поступала информация, что не все члены Совета поддержали проведение встречи.

СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины, — сообщает РИА Новости.

Если страны-члены СБ ООН не согласны с выбранной темой для обсуждения, то в таком случае проводится процедурное голосование. Если минимум девять членов Совбеза из 15 голосуют «за», тогда заседание должно быть проведено.

Как сообщается, китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.

По её мнению, члены Совбеза должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы» при «агрессии» Москвы. Речь идёт об обязательствах и принципах международного порядка, пояснила постпред.

Ранее стало известно, что войны между Россией и НАТО из-за Украины не возникнет, потому что иностранные войска не будут вторгаться в нашу страну без уничтожения российского ядерного арсенала, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев. Война между нами, США и НАТО может возникнуть только ядерная. Из-за Украины не возникнет, отметил он.