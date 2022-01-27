В США объяснили запрос о созыве заседания Совбеза ООН по Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе, сообщает РИА Новости.

Москва категорически отрицает приписываемые ей подобные планы, постоянно заявляя, что никому ничем не угрожает.

Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнёрами в Совете Безопасности, Соединённые Штаты призвали провести открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии, — указала Томас-Гринфилд.

По её мнению, члены Совбеза должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы» при «агрессии» Москвы. Речь идёт об обязательствах и принципах международного порядка, пояснила постпред.

Ранее стало известно, что войны между Россией и НАТО из-за Украины не возникнет, потому что иностранные войска не будут вторгаться в нашу страну без уничтожения российского ядерного арсенала, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев. Война между нами, США и НАТО может возникнуть только ядерная. Из-за Украины не возникнет, отметил он.