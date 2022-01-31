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Китай выступил против проведения заседания СБ ООН по Украине

18:18, 31 января 2022
Китай выступил против проведения заседания СБ ООН по Украине Фото: Xinhua/Global Look Press
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Китайский постоянный представитель при Организации Объединённых Наций Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передаёт ТАСС. Заседания СБ организации было назначено на 31 января.

Постпред Китая выступил против проведения заседания СБ ООН по Украине, говорится в сообщении.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.

По её мнению, члены Совбеза должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы» при «агрессии» Москвы. Речь идёт об обязательствах и принципах международного порядка, пояснила постпред.

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