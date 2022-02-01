В Совфеде отметили перемены в позиции Украины по ситуации в Донбассе
Сенатор Цеков: Украина больше не заинтересована в нагнетании ситуации вокруг Донбасса
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
16:31, 01 февраля 2022
Сергей ЦековФото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Украина больше не будет нагнетать ситуацию вокруг вторжения России, поскольку это приносит ей экономический, социальный и демографический ущерб. При этом в разговоре с Lenta.ru он отметил, что пока непонятно, какие шаги Украина предпримет в отношении России.
Сейчас все сенаторы и конгрессмены сидят за границей и сочиняют против России санкции. Кроме того, есть масса журналистов, которые начинают расписывать разные сценарии, ссылаясь на какие-то свои якобы источники. Разбираться, что и как будет — это работа спецслужб, а не журналистов и даже не сенаторов, — отметил политик.
По словам сенатора, Запад пытается склонить Москву и Киев вступить в войну. Украина готова к провокациям, но сейчас, по его мнению, руководству страны уже не выгодно грозить «российской агрессией», поскольку это негативно влияет на внутреннюю политику.
Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму. В Киеве также не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта. По его словам, Украина выступает за открытые каналы для диалога с Россией и готова к прямым контактам, в том числе на высшем уровне.