Зеленский допустил возвращение Крыма невоенным путем FT: Зеленский готов рассмотреть варианты возвращение Крыма невоенным путем

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть варианты возвращение Крыма невоенным путем, передает Financial Times. Он подчеркнул, что несмотря на участившиеся ракетные удары со стороны Вооруженных сил России, республика полна решимости вернуть все свои территории.

Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за, — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер отметил, что если решение не предполагает «деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации», то никто не должен тратить на это свое время, поскольку это будет впустую.

Зеленский также признал, что судьба Крыма — вопрос международной повестки дня. По его словам, часть западных стран выразила беспокойство тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы, некоторые из них даже предполагают применение ядерного оружия.

По мнению украинского лидера, страна должна вернуть все земли, поскольку «поле боя — это путь, когда нет дипломатии». Зеленский уверен, что если стране не удается в конфликте «полностью вернуть свою землю, война оказывается замороженной».

Ранее в Кремле пообещали дать должный ответ на любые претензии на Крым. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что полуостров является неотъемлемой частью страны.