Зеленский допустил возвращение Крыма дипломатическим путем

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что не отказывается от своих планов вернуть Крым в состав страны. По его словам, это может произойти и дипломатическим путем, однако пока предпосылок к этому он не видит.

Так может случиться, что Крым вернется дипломатическим путем. Так может статься. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Но что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать, — поделился Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сможет жить спокойно только в том случае, если вернет под контроль все территории, которые находились в составе страны до 2014 года. Для этого необходимо продолжать бороться за них военным путем, отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. С таким заявлением он выступил после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка на западе полуострова. Зеленский подчеркнул, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться». Также он отметил, что Киев «никогда не откажется от Крыма».

В свою очередь спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленскому «предстоит ответить за свои слова и поступки, его будущее — в тюрьме». Он уверен, что политика украинского лидера — «серьезное уголовное преступление», направленное против собственного народа.