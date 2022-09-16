В Крыму предрекли будущее Зеленского Спикер крымского парламента Константинов: будущее Зеленского — в тюремной камере

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит ответить за свои слова и поступки, его будущее — в тюрьме, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он уверен, что политика украинского лидера — «серьезное уголовное преступление», направленное против собственного народа, передает РИА Новости.

Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее — только в тюремной камере, — сказал Константинов.

Ранее представители украинских СМИ обвинили Зеленского в дезинформации и лжи народу страны по поводу возможных действий России. По их мнению, президент скрывал военные предупреждения спецслужб США, поступившие до 24 февраля.

Американское издание Foreign Policy в свою очередь провело анализ биографии Зеленского, назвав первые два года его правления небрежными и хаотичными. Издание отмечает, что до своего заявления об участии в выборах президента Украины он практически отсутствовал в политической жизни страны, не заявив о себе ни во время «оранжевой революции» 2004 года, ни во время событий 2014 года.