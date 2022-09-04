В США указали, что Зеленский не участвовал в политической жизни страны Foreign Policy указало Зеленскому на отсутствие у него какой-либо идеологии

Фото: Kaniuka Ruslanukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американское издание Foreign Policy провело анализ биографии украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты издания задались вопросом, как актер сумел стать главой государства. При этом первые два года его правления FP назвало небрежными и хаотичными.

Издание отмечает, что до своего заявления об участии в выборах президента Украины, Владимир Зеленский практически отсутствовал в политической жизни страны, не заявлял о себе ни во время «оранжевой революции» 2004 года, ни во время событий 2014 года. В прошлом году журналист Сергей Руденко выпустил книгу «Зеленский. Биография», По мнению авторов FP, она не вполне отражает процесс перехода героя повествования от успешного актера к образу лидера военного времени в духе Черчилля.

В ходе анализа биографии американские журналисты отметили, что Руденко дает портрет Зеленского во время первых двух лет пребывания в должности очень похожим на портрет героя популярного телевизионного шоу «Слуга народа», его правление в этот период называют небрежным и хаотичным.

Они думали, что победы не может случиться, что Владимир просто играет. Но когда он победил, они были еще более смущены. Они не знали, что делать, потому что понимали, какая это ответственность и что их прежняя жизнь закончилась, — рассказал в книге политтехнолог Сергей Гайдай.

Очень быстро стало очевидно, что у Зеленского нет какой-либо идеологии и центрального плана управления. Как отмечает FP, Зеленский, как и его герой в названном ранее телешоу, поднял на некоторые высшие госдолжности лучших друзей и выглядел ошеломленным на пресс-конференции в 2019 году, когда лидер США Дональд Трамп пытался подтолкнуть его к расследованию сделок семьи Байденов на Украине.

Авторы издания подчеркивают также, что Зеленскому не хватило здравомыслия в месяцы, предшествовавшие началу спецоперации, когда он не прислушивался к прогнозам американской разведки о неизбежном российском вторжении и призывал всех к спокойствию.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в период с середины апреля по начало июля в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что «военное счастье ушло к противнику». Советник офиса Зеленского признал, что в этот период украинским военным было очень тяжело.

Глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Марго Гросберг в свою очередь заявил, что специальная операция России на Украине через несколько месяцев перейдет в статичную стадию из-за погоды. Так глава разведки Минобороны страны прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над всей Украиной до конца года. Он добавил, что у Киева осталось семь — девять недель до окончания активных боевых действий.