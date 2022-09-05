Зеленского обвинили в умалчивании опасности со стороны России Украинские журналисты обвинили Зеленского в умалчивании опасности со стороны России

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Представители украинских СМИ обвинили президента Украины Владимира Зеленского в дезинформации и лжи народу страны по поводу возможных действий России, пишет Berliner Zeitung. По их мнению, президент скрывал военные предупреждения спецслужб США, поступившие до 24 февраля.

Главный редактор газеты «Украинская правда» Севгиль Мусаева обвинила Зеленского в целенаправленной дезинформации. По ее мнению, президент скрывал масштабы угрозы и частично виноват в «конкретных человеческих потерях». Драматург Катерина Бабкина обвинила Зеленского в том, что он не подготовил украинцев к противостоянию с Россией, а депутат Ирина Геращенко заявила, что вместо подготовки к противостоянию и выявления коллаборационистов спецслужбы СБУ «охотились» за экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее американское издание Foreign Policy провело анализ биографии Зеленского, назвав первые два года его правления небрежными и хаотичными. Издание отмечает, что до своего заявления об участии в выборах президента Украины, Владимир Зеленский практически отсутствовал в политической жизни страны, не заявив о себе ни во время «оранжевой революции» 2004 года, ни во время событий 2014 года. Кроме того, после вступления в должность стало очевидно, что у Зеленского нет какой-либо идеологии и центрального плана управления, а в месяцы, предшествовавшие началу спецоперации, он не прислушивался к прогнозам американской разведки о российском вторжении и призывал всех к спокойствию.