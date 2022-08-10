Зеленский пообещал вернуть Крым после взрывов на полуострове

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. С таким заявлением он выступил после серии взрывов на аэродроме «Саки» в районе поселка Новофёдоровка на западе полуострова. Зеленский подчеркнул, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».

Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест, — сказал президент Украины.

Также он отметил, что Киев «никогда не откажется от Крыма».

Первый взрыв на аэродроме в Новофедоровке произошел 9 августа около 15:00 по местному времени. Следом за ним последовали еще несколько.

В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечается, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Нарушение требований безопасности рассматривается как основная причина ЧП, добавили в ведомстве.

К утру, 10 августа, число пострадавших при взрывах достигло 13 человек. Уточняется, что 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек скончался.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил NEWS.ru, что отказа от путевок в Крым после взрывов не наблюдается. По его словам, из-за отсутствия авиасообщения спрос на отдых на полуострове сократился по сравнению с 2021 годом, но за последний месяц поток туристов увеличился за счет запуска дополнительных поездов.