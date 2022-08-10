Стало известно о ситуации с путевками в Крым после взрывов в Новофёдоровке Вице-президент РСТ Барзыкин: россияне не отказываются от путевок в Крым после взрывов в Новофёдоровке

Фото: Mulch/ТАСС

Вид на поселок Новофедоровка, где произошли взрывы

Отказа от путевок в Крым после взрывов на аэродроме в Новофёдоровке не наблюдается, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, из-за отсутствия авиасообщения спрос на отдых на полуострове сократился по сравнению с 2021 годом, но за последний месяц поток туристов увеличился за счет введения дополнительных поездов.

По сведениям от администрации Крыма, отказа от путевок в Крым не наблюдается, тем более этот аэродром находится не в курортной зоне. Характер взрывов не связан с общей ситуацией, которая есть. Никаких отказов непосредственно с отдыхом нет. Ни одного случая с туристами, связанного со специальной военной операцией на Украине, за весь период не возникало, — рассказал Барзыкин.

Он добавил, что из-за отсутствия авиасообщения спрос на отдых в Крыму стал ниже примерно на 40%, чем в прошлом году. Большая заполняемость имеется в отелях 4-5 звезд, обратная ситуация наблюдается в бюджетных гостиницах.

Касательно бархатного сезона, по словам Барзыкина, из-за сложностей с транспортной логистикой особого ажиотажа не ожидается, спрос на осенний отдых будет меньше, чем в прошлом году. Однако желающие провести время в Крыму еще могут забронировать места.

По версии Министерства обороны, взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке Сакского района Крыма произошли из-за детонации авиационных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов не было.

Число пострадавших возросло до 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Еще один человек погиб.

В Минтуризма уточнили, что среди пострадавших нет туристов. В ведомстве заявили, что пляжи, кафе и пункты проката не закрыты и продолжают работу.