Власти уточнили число пострадавших при взрывах в Новофёдоровке Минздрав Крыма: число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13 человек

Фото: Mulch/ТАСС

Вид на поселок Новофедоровка, где произошли взрывы

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке Сакского района Крыма возросло до 13 человек, сообщили в региональном Минздраве. Уточняется, что 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи.

По состоянию на 08:30 10 августа 2022 года в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб, — говорится в сообщении.

Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Один человек госпитализирован в ГБУЗ РК «Сакская районная больница» и проходит стационарное лечение.

В Минтуризма уточнили, что среди пострадавших нет туристов. В ведомстве заявили, что пляжи, кафе и пункты проката не закрыты и продолжают работу.

Жертвой взрыва стал 58-летний крымчанин, в момент взрыва он совершал покупки в местном продуктовом магазине. Мужчина получил проникающее ранение груди, которое оказалось для него смертельным. Он скончался спустя несколько минут.

В Минобороны в качестве причины взрыва назвали детонацию авиационных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов не было. Источник сообщил, что никаких следов и улик намеренного подрыва обнаружено не было, основная версия взрывов — нарушение техники безопасности.

В Сети появились кадры последствий взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. На них запечатлены полностью сгоревшие машины, одна из которых пробита насквозь крупным железным осколком.