В Сети появились кадры последствий взрывов в Новофедоровке

Фото: Стрингер/ТАСС

Вид на поселок Новофедоровка, где произошли взрывы

В Сети появились кадры последствий взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. На них запечатлены полностью сгоревшие машины, одна из которых пробита насквозь крупным железным осколком.

По версии Министерства обороны, взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке произошли из-за детонации авиационных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов не было.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что общей эвакуации в Сакском районе нет — отселили только жителей домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома. Сообщалось, что людей разместили в общежитии одного из местных колледжей.

В настоящее время проводится обход и определяется размер ущерба — эта процедура началась вчера, 9 августа. Аксенов пообещал помощь пострадавшим жителям региона.