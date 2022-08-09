Глава Крыма сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке Глава Крыма Аксенов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил один человек стал жертвой взрывов в поселке Новофёдоровка Сакского района. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования семье и близким погибшего.

К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана, — написал Аксенов.

Глава региона напомнил, что причина инцидента была обозначена в официальном комментарии Министерства обороны России. Согласно нему, взрывы на военном аэродроме в Новофёдоровке произошли из-за детонации авиационных снарядов.

Аксенов добавил, что ситуация локализована и находится под контролем. Он подчеркнул, что общей эвакуации в Сакском районе нет — отселили только жителей домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.