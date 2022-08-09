В Минздраве Крыма назвали число пострадавших из-за взрывов Глава Минздрава Крыма Скорупский сообщил о пяти пострадавших из-за взрывов в Новофёдоровке

Фото: Соцсети

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил Telegram-каналу Shot о том, что при взрывах на аэродроме в поселке Новофёдоровка пострадали пять человек. По его словам, четверо человек получили осколочные ранения, а пятый оказался на хирургическом столе из-за проникающего ранения грудной клетки.

У четверых осколочные ранения, пятому пострадавшему оказывается хирургическая помощь, у него проникающее ранение грудной клетки, — сказал Скорупский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на месте инцидента дежурят бригады скорой помощи, а также есть санавиация.

Об инциденте в районе Новофёдоровки стало известно 9 августа. По словам очевидца, прозвучало не менее 15 взрывов. Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько.

Очевидица Мария, в свою очередь, рассказала, что после взрыва в Крыму видела огненный столб дыма. Он добавила, что не заметила, чтобы в небе летали самолеты или пролетали снаряды. Вместе с компанией девушка вышла на дорогу посмотреть, что происходит, после чего насчитала около восьми-девяти взрывов.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала детонация авиационных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, авиационная техника в результате взрыва не пострадала.