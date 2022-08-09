Очевидица рассказала подробности взрывов в Новофёдоровке Очевидица Мария: после взрыва в Крыму мы видели огненный столб дыма

Фото: ТАСС

Очевидцы рассказывают, что в Крыму, в районе Новофёдоровки, были слышны от 8 до 12 взрывов. Женщина по имени Мария, которая остановилась на базе отдыха рядом с местом событий, рассказала, что не видела самолетов или выстрелов. Она добавила, что заметила огромный поток машин с аэродрома, который направлялся в сторону Евпатории, пишет Lenta.ru.

Мы услышали взрывы и вышли на дорогу посмотреть. Произошло уже, наверное, восемь-девять взрывов. Что именно происходит, непонятно. Сказали, что горит аэродром. Не было видно ни выстрелов, ни самолетов, ничего. Но мы видели огненный столб дыма, — рассказала очевидица.

В МЧС Республики Крым сообщили, что в результате взрывов в Новофёдоровке пострадали три человека. В ведомстве добавили, что на территории военного аэродрома произошло четыре взрыва. Они заявили, что на данный момент другой информации нет.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Эту информацию подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. По словам очевидцев, было слышно не менее семи ударов. Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, а следом за ним последовало еще несколько.