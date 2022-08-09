Стало известно о трех пострадавших из-за взрывов в Новофёдоровке «Осторожно, новости»: МЧС Крыма сообщило о трех пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке

Фото: ТАСС

При взрывах в Новофёдоровке пострадали три человека, сообщили порталу «Осторожно, новости» в МЧС Республики Крым. В ведомстве добавили, что на территории военного аэродрома произошло четыре взрыва. Telegram-каналу Mash очевидец также рассказал о трех пострадавших, среди них ребенок.

Пока информация о трех пострадавших, были четыре взрыва на территории воинской части, пока другой информации нет, — заявил сотрудник МЧС.

Источник Telegram-канала Mash также сообщил о трех пострадавших, они были доставлены в Сакскую ЦРБ. Один из них девятилетний мальчик с раной предплечья, второй пострадавший находится в операционной, ему зашивают осколочное ранение груди (не проникающее). Третьим пострадавшим стала пожилая женщина, она получила ранение осколком.

В МЧС добавили, что на территорию воинской части их пока не впускают.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Уточняется, что первый произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. На место взрывов выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

Позднее Минобороны России сообщило, что причиной взрывов на территории аэродрома в районе Новофёдоровки стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.