Глава Крыма выехал на место взрывов в Новофёдоровку Глава Крыма Аксенов выехал на место взрывов в Новофёдоровку

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксёнов

На место взрывов, прозвучавших в поселке Новофёдоровка Сакского района Крыма, выехал глава региона Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он написал, что обстоятельства инцидента выясняются.

Выехал на место происшествия в поселок Новофёдоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются, — написал Аксенов.

Очевидцы сообщили, что слышали серию взрывов. В небо поднялись высокие темно-серые столбы, достигающие нескольких десятков метров в высоту. Местные жители предполагают, что звук мог раздаваться с местного военного аэропорта. Жители Евпатории рассказали, что услышали взрывы даже на своих пляжах, находясь в 19 км от эпицентра событий.

Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале подтвердил факт взрывов. Он призвал граждан ждать официальной информации.

К настоящему моменту Министерство обороны России не комментировало взрывы. Власти региона ограничились подтверждением инцидента.

Крым уже подвергался обстрелам со стороны Украине. Последний инцидент произошел в июне — ракетные удары были нанесены по платформе «Черноморнефтегаза». Сообщалось, что в результате атаки не было ни погибших, ни пострадавших, однако СМИ заявляли, что украинское оперкомандование «Юг» обнаружило активность поисково-спасательных судов в районе платформы.