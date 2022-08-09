В Крыму в районе Новофёдоровки прогремели несколько взрывов Советник главы Крыма Крючков подтвердил серию взрывов в Новофёдоровке

Фото: РИА Новости

Сапер международного противоминного центра Министерства обороны РФ во время разминирования

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил в своем Telegram-канале сообщения о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка. Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов.

Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии, — написал Крючков.

Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени. Следом за ним последовали еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет.

Местные жители предполагают, что удар мог быть нанесён по военному аэродрому. Официального подтверждения информации Минобороны России и властей региона нет.

В конце июня Крым подвергался обстрелу со стороны ВСУ. Тогда экстренные службы Крыма подтвердили обстрел платформы «Черноморнефтегаза». Предполагалось, что атака была совершена при помощи ракеты. В результате атаки не было ни погибших, ни пострадавших. В то же время СМИ сообщали об обращении украинского оперкомандования «Юг», заявившего об активности поисково-спасательных судов в районе.