В Крыму подтвердили обстрел со стороны ВСУ платформы «Черноморнефтегаза» Экстренные службы Крыма подтвердили обстрел платформы «Черноморнефтегаза» украинскими войсками

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел со стороны ВСУ платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море, передает ТАСС. Отмечается, что в ходе обстрела никто не пострадал.

Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, — сообщил ТАСС в воскресенье представитель экстренных служб.

Ранее появилась информация, что в ночь на воскресенье, 26 июня, в Черном море обстреляли вышку «Черноморнефтегаза». Удар был нанесен ракетой по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив пробоину диаметром порядка пяти метров.

20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском газовом месторождении. В момент удара на платформах находились 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были спасены пять рабочих, поиски остальных продолжились при участии Минобороны РФ.