В Минобороны назвали причину взрыва на аэродроме в Новофёдоровке Минобороны РФ: на аэродроме в Новофёдоровке произошла детонация авиационных снарядов

Фото: Mulch/ТАСС

Минобороны России сообщило, что причиной взрывов на территории аэродрома в районе Новофёдоровки стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена. Отмечается, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

Около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что приняты меры по ликвидации пожара и выяснению причин взрыва.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Очевидцы рассказали, что слышали не менее семи ударов. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил факт взрывов, призвав подождать официальных сообщений и не плодить версии.

Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет. На место взрывов выехал глава Крыма Сергей Аксенов.