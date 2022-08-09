Очевидец рассказал о первых минутах после взрывов в Новофёдоровке

Фото: ТАСС

Очевидец в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что насчитал около 15 взрывов в районе посёлка Новофёдоровка, расположенного в Сакском районе Крыма. По его словам, на небе ничего не было, однако затем он услышал громкий звук.

На небе ничего не было, просто бабахнуло. Смотрим с пляжа Саки. Уже раз 15 взорвалось, — сказал собеседник издания.

По его словам, эвакуация с пляжа не началась. Единственное, что он слышал — как по дороге недалеко от пляжа проезжали машины с сиренами.