Крым усилит меры безопасности после взрывов в Новофёдоровке Глава Крыма Аксенов заявил об усилении мер безопасности после взрывов в Новофёдоровке

Фото: Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова

Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе усилят меры безопасности после взрывов в посёлке Новофёдоровка Сакского района. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что ситуация взята на контроль экстренными службами.

Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, — сказал Аксенов.

По его словам, на месте инцидента дежурят бригады скорой помощи, а также есть санавиация — этих мер достаточно. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее заявил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Между тем в МЧС Крыма сообщили о трех людях, получивших травмы.

Накануне жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Очевидец рассказал, что слышал не менее 15 ударов, хотя изначально местные жители говорили о семи.

Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет.