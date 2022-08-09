Взрывы в Новофедоровке унесли жизнь 58-летнего крымчанина, который в момент детонации снаряда совершал покупки в местном магазине «Доброцен», передает Telegram-канал Baza. На данный момент известно о шести пострадавших в результате взрыва.
Мужчина получил проникающее ранение груди, которое оказалось для него смертельным. Он скончался спустя несколько минут.
Также Mash рассказывает, что ранение получила и 81-летняя пенсионерка, находившаяся в момент детонации в гостинице «Московская», расположенной неподалеку от места взрыва. У бабушки диагностировано ранение головы.
Травмы получил также 50-летний мужчина, которого ранило осколком.
Кроме того, резаную рану ноги получил 9-летний мальчик, у которого, как сообщил Mash, завтра день рождения.