Появились детали гибели крымчанина при взрывах на аэродроме «Саки» Baza: погибший при взрыве в Крыму делал покупки в магазине рядом с аэродромом

Взрывы в Новофедоровке унесли жизнь 58-летнего крымчанина, который в момент детонации снаряда совершал покупки в местном магазине «Доброцен», передает Telegram-канал Baza. На данный момент известно о шести пострадавших в результате взрыва.

Мужчина получил проникающее ранение груди, которое оказалось для него смертельным. Он скончался спустя несколько минут.

Также Mash рассказывает, что ранение получила и 81-летняя пенсионерка, находившаяся в момент детонации в гостинице «Московская», расположенной неподалеку от места взрыва. У бабушки диагностировано ранение головы.

Травмы получил также 50-летний мужчина, которого ранило осколком.

Кроме того, резаную рану ноги получил 9-летний мальчик, у которого, как сообщил Mash, завтра день рождения.