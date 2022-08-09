Стало известно точное место взрывов в Крыму Спикер парламента Союза Новороссии Царев: взрывы произошли на военном аэродроме в Новофедоровке

Фото: Соцсети

Взрывы произошли на военном аэродроме в поселке Новофедоровка, сообщил NEWS.ru спикер Союза народных республик Новороссии Олег Царев. По его словам, аэродром у всех на виду и прилетов там не наблюдалось. Он предположил, что происшествие является результатом диверсии, «поскольку и ПВО ничего не засекли».

Взрыв произошел на военном аэродроме в поселке Новофедоровка. Аэродром у всех на виду и прилетов там не наблюдали, впрочем, как ни ничего не засекли и средства ПВО, так что скорее всего это диверсия, — сказал Царев

Известно, что первый взрыв произошел 9 августа около 15:00 по местному времени. Следом за ним последовали еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет. Минздрав региона сообщил, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация.

Позднее один из очевидцев в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что насчитал около 15 взрывов в районе Новофедоровки. По его словам, на небе ничего не было, однако затем он услышал громкий звук.