В Госдуме оценили планы Киева по возвращению Крыма Депутат Новиков: заявление о планах возвращения Крыма сделано в рамках информационной войны

Фото: Shutterstock

Заявления о возвращении Крыма в состав Украины благодаря комбинации дипломатии и военного захвата полуострова являются частью информационной войны, так как у Киева на самом деле нет четкого плана действий по этому направлению, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, добиться отчуждения Крыма от России не получится ни военным, ни дипломатическим путем. Парламентарий полагает, что подобные заявления делаются с целью подбодрить население Украины.

Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план. Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии, — заявил Новиков.

Депутат считает, что заявление о плане возвращения Крыма в состав Украины делаются с целью дать населению страны какую-то надежду на фоне проблем с энергоснабжением и новостей об экономической, информационной и военно-технической мобилизацией в России.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее рассказал, что в Киеве разработали комбинированный вариант возвращения Крыма. По его словам, украинские власти решили скомбинировать дипломатию и силу для захвата полуострова. Буданов подчеркнул, что Киев намерен вернуть все утраченные территории республики, восстановив те границы, которые были в 1991 году.