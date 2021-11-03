«Это хайп»: политолог оценил слова Зеленского о возвращении Крыма

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что обещания лидера Украины Владимира Зеленского вернуть Крым так, как скифское золото, — это не более чем хайп. Также его слова можно расценить, как попытку повысить перед выборами падающий рейтинг, отметил он в беседе с «Известиями».

Можно смело обещать, что и в 2050 году Крым вернётся в состав, вообще вся Россия войдёт в состав Украины, чего мелочиться! Поэтому это абсолютно ничего не значит. Это хайп, — подчеркнул политолог.

Он считает, что ситуация может измениться и Зеленский даже не вспомнит свои обещания.

Обещать — не значит жениться. Может быть, он не будет переизбран на второй срок, может быть, сейчас получит какие-то крупные суммы денег за время своего президентства и уедет во Флориду отдыхать, — допустил Безпалько.

Ранее стало известно, что Киев всегда возвращает своё. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. По его словам, сначала страна вернула скифское золото, а затем вернёт Крым. Зеленский назвал этот вердикт «долгожданной победой Украины».