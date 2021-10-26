Зеленский захотел вернуть Крым вслед за скифским золотом

Киев всегда возвращает своё. Сначала Украина вернула скифское золото, а затем вернёт Крым. Об этом в Twitter написал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

Он назвал этот вердикт «долгожданной победой Украины». Зеленский поблагодарил суд Амстердама за справедливое решение.

Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём скифское золото, а затем и Крым, — написал украинский лидер.

The long-awaited victory in the Amsterdam Court of Appeal. "Scythian gold" returns to . Grateful to the court for a fair decision, and to @minjust_gov_ua , @MFA_Ukraine & @MKIPUkraine for the result. We always regain whatâs ours. After the "Scythian gold", we'll return Crimea. — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) October 26, 2021

Ранее апелляционный суд Амстердама принял решение о принадлежности золотой коллекции артефактов из крымских музеев. Скифское золото признано украинской собственностью, его передадут Украине.

Золотая коллекция из почти двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждали решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.