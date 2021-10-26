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Зеленский захотел вернуть Крым вслед за скифским золотом

13:21, 26 октября 2021
Зеленский захотел вернуть Крым вслед за скифским золотом Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости
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Киев всегда возвращает своё. Сначала Украина вернула скифское золото, а затем вернёт Крым. Об этом в Twitter написал украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

Он назвал этот вердикт «долгожданной победой Украины». Зеленский поблагодарил суд Амстердама за справедливое решение. 

Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём скифское золото, а затем и Крым, — написал украинский лидер.

Ранее апелляционный суд Амстердама принял решение о принадлежности золотой коллекции артефактов из крымских музеев. Скифское золото признано украинской собственностью, его передадут Украине. 

Золотая коллекция из почти двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждали решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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