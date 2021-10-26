Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине

Апелляционный суд Амстердама признал золотую коллекцию артефактов из крымских музеев украинской собственностью. Скифское золото передадут Украине, сообщает РИА Новости.

Хотя объекты происходят из Крыма, <...> они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году, — цитирует агентство председательствующую судью.

Золотая коллекция почти из двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014-го музей в Нидерландах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждали решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Ранее доктор юридических наук Иван Соловьёв оценил шансы России вернуть скифское золото. По его словам, вряд ли стоит ждать от суда, проходящего на территории Нидерландов, взвешенного, а тем более справедливого решения.