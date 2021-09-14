Юрист оценил шансы России вернуть скифское золото

Доктор юридических наук Иван Соловьёв оценил шансы России вернуть себе скифское золото. Как рассказал эксперт изданию «ФедералПресс», вряд ли стоит ждать от суда, проходящего на территории Нидерландов, взвешенного, а тем более справедливого решения. Золотая коллекция из почти двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией.

Артефакты являются предметом разбирательств между Россией и Украиной. Обе страны отстаивают свои права на владение коллекцией «Крым: золото и секреты Чёрного моря».

Есть правовые нормы, которые позволяют вынести решение в нашу пользу. Но одновременно есть политическая конъюнктура и целесообразность. Мы видим, во что превратился ЕСПЧ, что уж говорить об отдельных судьях в ЕС, — сказал Соловьёв.

Как пояснил юрист, по закону артефакты должны вернуться туда, где были обнаружены, то есть в Крым. Однако, по его мнению, существуют процессуальные лазейки, позволяющие подвесить решение по существу на неопределённое время или вовсе принять его вопреки здравому смыслу.

Золотая коллекция из почти двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждали решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Окружной суд Амстердама, рассматривающий дело с декабря 2016 года, окончательного решения ещё не принял.