Дело скифского золота начали рассматривать в суде Амстердама

https://static.news.ru/photo/2214286a-a397-11eb-b6bb-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/ilya_sadowsky

Апелляционный суд в Амстердаме начал рассматривать материалы дела о принадлежности коллекции скифского золота, рассказал журналистам директор крымского «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин. По его мнению, на процессе, кроме представителей Киева, выступили представители музеев полуострова.

Идёт судебное заседание. Мы пока не располагаем точной информацией, когда будет вынесен вердикт, — цитирует Мальгина РИА Новости.

До этого инстанция назначила нового судью — Джерарда Левина после того, как 28 октября 2020-го удовлетворил иск Киева об отводе одного из юристов — Дуко Оранье.

Артефакты являются предметом разбирательств между Россией и Украиной. Обе страны отстаивают свои права на владение коллекцией «Крым: золото и секреты Чёрного моря». Её привезли из Крыма в Амстердам в 2014 году до того, как полуостров вошёл в состав России. После закрытия экспозиции она больше нигде не выставлялась.

Ранее сообщалось, что первый камень в здание будущего «Сталин-центра» будет заложен в городе Боре Нижегородской области 8 мая. Это будет музей, посвящённый деятельности советского генералиссимуса Иосифа Сталина, сообщили в региональном отделении КПРФ.