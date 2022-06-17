Власти Крыма: Украине не стоит даже смотреть в сторону полуострова

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Севастополь. Республика Крым

Украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крыма, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс, пишет РИА Новости. По его мнению, всеми заявлениями о возможной атаке на Крым украинские власти просто тешат свое самолюбие.

Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины, — сказал Фикс.

Таким образом Фикс прокомментировал недавнее заявление украинского генерал-майора Дмитрия Марченко. По словам военного, Киеву осталось дождаться очередных поставок оружия со стороны Запада, и тогда именно Крымский мост станет приоритетной целью для ВСУ. Министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что новое вооружение может позволить Киеву вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Ранее главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о получении подробной техдокументации Крымского моста. В доказательство своих слов представители ГУР выложили в Сеть презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».