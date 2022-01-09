В Киеве утратили надежду на возвращение Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и властям в целом следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса, заявил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала «Украина 24». Он призвал Зеленского перестать «морочить себе голову». Об этом сообщает РИА Новости.

Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову, — заявил Гриценко.

Главным аргументом, по мнению бывшего министра обороны, является то, что до 80% людей в Донбассе хотят в Россию. Он добавил, что в этом регионе царит «русский дух».

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что фактически президентом Украины является не Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак. При этом журналист подчеркнул, что такого никогда не случалось в стране.

Стоит заметить, что подобные высказывания в адрес Зеленского не редкость. Ранее журналист Виталий Портников заявил, что украинцы и россияне так и не стали чуждыми народами, несмотря на все заявления Киева.