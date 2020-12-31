От Ефремова до Фургала: уголовные дела года в материалах NEWS.ru

Ушедший год был, как обычно, богат на громкие уголовные дела. NEWS.ru следил за ними в своих материалах. О многих интересных уголовных историях наш портал рассказал впервые. В этом тексте мы собрали те их них, которые вызвали наибольший интерес у читателей.

Авария и расчленёнка

Несомненно, самым нашумевшим делом года стал процесс над актёром Михаилом Ефремовым. 8 мая, находясь в состоянии сильного опьянения, он устроил ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля Сергей Захаров. 8 сентября суд признал Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны и лишением права управления транспортным средством на три года.

Наше издание вело текстовый онлайн судебного заседания, на котором был оглашён приговор. Актёр сначала отрицал вину и, следуя советам своего защитника Эльмана Пашаева, всячески выкручивался, а также выдумывал самые фантастические версии произошедшего. Последние даже подкреплялись словами свидетелей, что в итоге привело к возбуждению уголовного дела о даче ложных показаний. В конце концов Ефремов признался в содеянном и заявил, что находился в суде под жёстким давлением Пашаева, который после процесса был лишён адвокатского статуса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре внимания также было дело историка из Санкт-Петербурга, 64-летнего Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил в ходе ссоры свою любовницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Впоследствии он расчленил её тело и пытался утопить фрагменты в Мойке, относя их в пакетах. Во время одной из ходок Соколов случайно упал в реку — проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При нём нашли рюкзак с отрубленными женскими руками.

В июне 2020 года дело об убийстве начали рассматривать в суде. В декабре в ходе прений прокуратура запросила для Соколова наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам историк в суде обвинял свою жертву в неэтичном поведении, а свой поступок оправдывал тяжёлым психологическим состоянием из-за травли со стороны своего оппонента и заклятого врага Евгения Понасенкова — публициста и непрофессионального историка-ревизиониста. Один из свидетелей заявил даже, что Понасенков якобы просил его напасть на Соколова и совершить над ним «сексуальное насилие».

NEWS.ru подробно освещал развитие уголовного дела и сам процесс. Так, 15 декабря Соколов выступил в суде с последним словом, а 25-го числа он был признан виновным и приговорён к 12,5 года лишения свободы.

В феврале 2020-го был вынесен приговор по так называемому пензенскому делу — об организации под названием «Сеть» (признана в России террористической и запрещена), в ячейки которой (по версии ФСБ и суда) входили несколько молодых людей левых убеждений, обвинённых в участии в террористическом сообществе. Семеро обвиняемых были приговорены к наказаниям от шести до 18 лет лишения свободы. По заявлениям фигурантов, они дали признательные показания по делу под пытками.

Параллельно шёл процесс над предполагаемыми членами санкт-петербургской ячейки «Сети». 22 июня в Северной столице суд вынес приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову — оба были признаны виновными. В итоге первый получил семь лет колонии, второй — пять лет и шесть месяцев.

В апреле 2020-го силовики в Сахалинской области задержали трёх человек, которые якобы готовили теракты и собирались насильственным способом захватить власть. Суд отправил фигурантов дела в СИЗО. Вероятно, обвиняемые в создании террористического сообщества привлекли внимание ФСБ публикациями в Интернете и интересом к страйкболу, в который также играли подсудимые по нашумевшему пензенскому делу. Только если участники сообщества «Сеть» были антифашистами, дальневосточные любители вылазок на природу придерживаются совсем других взглядов. Судя по имеющейся информации, они вели националистические паблики в соцсетях и поддерживали ультраправые идеи. NEWS.ru выяснил подробности нового дела, а также подноготную сахалинского националистического подполья, к которому, предположительно, ранее имел отношение один из задержанных. Об этом — в расследовании «Совсем другая „Сеть“: что за „террористов“ задержала ФСБ на Сахалине».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

26 июня был вынесен приговор по делу «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова по делу о якобы имевшем место хищении бюджетных средств. Сам режиссёр был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Был также удовлетворён иск о взыскании с него ущерба в размере 128 млн рублей. По формулировке приговора, ​Серебренников осуществлял общее руководство всеми членами группы и принял меры по сокрытию хищений. Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против режиссёра в августе 2017 года. Сначала он находился под домашним арестом, а в апреле 2019-го всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

Против лома есть приём

9 июля 2020 года ФСБ задержала губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала, вскоре Владимир Путин освободил его от должности «в связи с утратой доверия». По версии следствия, Фургал был заказчиком покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского, которое произошло 24 июля 2004-го, а также убийств двух предпринимателей — Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м. Также ему инкриминировалось участие в ОПГ, совершавшей тяжкие преступления в Хабаровском крае и Амурской области. Арест Фургала спровоцировал многотысячные митинги в Хабаровске, которые не прекращались несколько месяцев. Разбору этого уголовного дела посвящён в том числе материал «Против лома есть приём: за что задержали Сергея Фургала».

Сергей Булкин/NEWS.ru

6 августа был вынесен приговор по другому громкому политическому делу. Ещё в марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек, которых обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждали, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивала на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д.

На сегодняшний день под стражей содержатся четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяли организацию деятельности экстремистского сообщества и участие в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК). По итогам судебных разбирательств все фигуранты были признаны виновными.

6 июля 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове вынес приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой. Её признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и назначили наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей за статью о взрыве в приёмной УФСБ по Архангельской области. Изначально обвинение просило отправить журналистку в колонию. Подробнее — в материале «Многовато будет: Светлане Прокопьевой вместо тюрьмы присудили штраф».

В июле в суд было передано уголовное дело сотрудника детской больницы имени Войно-Ясенецкого Виктора Петраки, который считается одним из лучших московских нейрохирургов. Родители детей, которые у него лечились, утверждали, что он назначал малолетним пациентам ненужные и даже вредные операции, незаконно требуя за это деньги и параллельно получая соответствующее бюджетное финансирование. По словам родителей, именно в результате этих неоднократных хирургических вмешательств их отпрыски получали тяжёлые увечья. Руководство больницы было в курсе действий Петраки, уверяли они, а потерпевших гораздо больше, чем известно официально. Об этом говорится в материале «За один прокольчик мы решим три, а то и четыре проблемы».

Сафронов и другие

7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но, по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника Дмитрия Рогозина. В ведомстве заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова. Лефортовский суд арестовал журналиста, и с тех пор он находится в СИЗО. СМИ организовали широкую кампанию в его поддержку.

Также на слуху была история о детях, найденных в подмосковной и московской квартирах в январе и июне 2020 года. После обнаружения малышей было возбуждено уголовное дело о продаже людей (статья 127.1 УК). Фигурантов обвиняют в продаже детей за границу, сами же они утверждают, что предоставляли услуги суррогатного материнства и заключали сделки с иностранными гражданами. Один из них — бывший вице-спикер филиппинского парламента — подал иск в суд на детский дом в Подмосковье, куда после возбуждения дела отправили младенцев.

Подробности были изложены в материале «Как „суррогатные“ дети и их родители стали заложниками уголовных дел в РФ». Эта история получила продолжение в октябре, когда стало известно, что силовики обратили пристальное внимание на мужчин, которые воспользовались помощью суррогатных матерей для продолжения своего рода. Сообщалось об уже запланированных арестах. Об этом идёт речь в тексте «Новых не нарожают: отцов-одиночек заподозрили в торговле детьми».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце октября окружной суд Гааги снял арест с брендов водки «Столичная» и «Московская» в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, который был наложен бывшими акционерами российской нефтяной компании ЮКОС. Известные алкогольные бренды удалось «спасти», однако Россия по-прежнему должна $57 млрд акционерам на основании решения третейского суда в Гааге. NEWS.ru выяснил, какие ещё отечественные бренды теоретически находятся под угрозой и почему акционеры добивались перехода к ним прав на известную русскую водку. Об этом — в материале «Пушки, водка, икра и лосось: каким российским брендам угрожает дело ЮКОСа».

16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО-3 было найдено тело известного радикального националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Там он находился в ожидании этапирования в Москву. В камере были обнаружены несколько предсмертных записок, в которых он в том числе извиняется перед администрацией СИЗО и просит передать вещи своей гражданской жене в Екатеринбург.

ФСИН посчитала смерть Тесака самоубийством, однако близкие и адвокаты настаивают на том, что его убили. Спустя восемь дней после гибели Марцинкевича его отец Сергей смог пробраться в морг и опознать тело. Сразу после осмотра он заявил о пытках: по словам Сергея, по всему телу у мужчины были синяки, раны, а на ногах даже оторваны ногти. NEWS.ru рассказывал о версиях случившегося в материале «„Пресс-хаты“ и явка с повинной: новые данные о смерти Тесака».

10 декабря в Калининградском областном суде состоялась развязка драматического уголовного дела врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Их обвиняли в организации убийства и в убийстве новорождённого. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, и после двухдневных прений настала их очередь принимать решение. Спустя несколько часов в совещательной комнате коллегия вынесла свой вердикт: вина Сушкевич и Белой в убийстве не доказана. После оправдания последняя немедленно вернулась к работе в роддоме № 4. Подробности — в материале «Почему калининградское дело „акушеров-убийц“ завершилось оправданием».

23 декабря Тверской суд Москвы вынес приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, которая обвинялась по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Следствие считало, что в июле 2020 года мундеп опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывал, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно привлекалась к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов). Административные наказания ей были назначены за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году. Суд приговорил Галямину к двум годам лишения свободы условно.