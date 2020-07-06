Первый Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове вынес приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой. Её признали виновной по ч.2 статьи 205.2 УК («публичное оправдание терроризма») и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей за статью о взрыве в приёмной УФСБ по Архангельской области. Изначально обвинение просило отправить Прокопьеву в колонию. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Рассмотрение уголовного дела Светланы Прокопьевой в суде должно было начаться в конце апреля, однако из-за пандемии коронавируса это произошло в середине июня. Прения состоялись 3 июля, тогда гособвинитель запросил для журналистки шесть лет реального лишения свободы. В тот же день в её поддержку начались одиночные пикеты в Москве, которые в свою очередь сопровождались задержаниями.

В своём последнем слове Прокопьева заявила, что она против насилия, а её текст был попыткой разобраться в причинах, которые заставили 17-летнего Михаила Жлобицкого привести в действие взрывное устройство в подразделении главной российской спепцслужбы в конце октября 2018 года. Она также обратила внимание на исторические параллели, напомнила о деятельности организации «Народная воля» в XIX веке. Журналистка сказала, что действия народовольцев в итоге привели к революции и гражданской войне, которые она назвала катастрофой.

Вы уж простите мне моё оценочное мнение, но оправдание терроризма — это удел психопатов. Если ты оправдываешь терроризм, ты оправдываешь случайные жертвы, оправдываешь убийство случайных людей. Кем меня надо считать, чтобы сказать, что я оправдываю убийство случайных людей? Когда я журналист, и моя работа — служение гражданскому обществу, защита гражданских прав и свобод. Это то, что в корне вообще противоречит терроризму. Профессиональная журналистика не может оправдывать терроризм в принципе. Я этим не занималась, не планировала и не буду никогда, потому что я против насилия как такового, — заявила фигурантка.

Светлана Прокопьева AP/TASS

Адвокат Виталий Черкасов в разговоре с NEWS.ru сказал, что считает приговор своей подзащитной задачей минимум. Он также отметил, что суд не запретил Светлане Прокопьевой заниматься журналистикой, как того требовал прокурор вдобавок к тюремному заключению. Задачей максимум по его словам должен стать оправдательный приговор. В связи с этим защита намерена обжаловать решение суда о штрафе, ставшее своеобразным компромиссом: если бы не общественный резонанс, то скорее всего, журналистка оказалась бы за решёткой.

Мы допускали такой вариант решения суда, и это лучший вариант, чем лишение свободы. И мы рассчитывали, что общественное внимание на федеральном уровне, на международном уровне всё-таки заставит несговорчивую судебную систему пойти на так называемый компромисс. Я полагаю, что в ситуации, когда судебная система по резонансным делам старается не выносить оправдательные приговоры, этот приговор можно расценивать как оправдательный. Если бы не общественный резонанс, то 90%, что она бы села в тюрьму. Виталий Черкасов адвокат адвокат

Представители Профсоюза журналистов Игорь Ясин и Андрей Жвирблис назвали приговор несправедливым, а сам прецедент уголовного преследования за журналистскую деятельность опасным.

Нужен был обвинительный приговор, но вызывать бурную общественную реакцию не хотели. Поэтому обвинительный приговор с большим штрафом, — сказал Ясин.

Жвирблис отметил, что дело Прокопьевой — «безусловно запугивание журналистов».

Сама осуждённая, выйдя из здания Псковского областного суда, поблагодарила всех собравшихся за поддержку.

Если бы вас здесь не было, я бы отсюда не вышла. Вы не представляете, как я вам благодарна. Точно подадим апелляцию. 500 тысяч многовато для невиновного человека. Я настаиваю на том, что в тексте не было оправдания терроризма. Самый большой успех, что мне не запретили заниматься моей профессией. Погнали, — сказала она.

Дело против псковской журналистки возбудили в начале 2019 года. Её обвинили в публичном оправдании терроризма из-за публикации. Прокопьева в своей колонке рассуждала о том, что совершивший взрыв в ФСБ Михаил Жлобицкий вырос в условиях запрета на инакомыслие. Лишение граждан легальных и ненасильственных способов выражения своих взглядов, по её мнению, подталкивают их к более радикальным действиям. Этот текст журналистка прочитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», позже его напечатал сайт «Псковская лента новостей». Вину она не признала.