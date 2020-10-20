Суд оставил в силе приговор фигурантам дела «Сети»

https://static.news.ru/photo/b9955202-12e9-11eb-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор семерым фигурантам дела «Сети» (запрещённой в России организации). Об этом NEWS.ru сообщили в суде.

Приговор Приволжского окружного военного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения, — сообщили в суде.

Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор началось ещё 2 сентября и длилось с короткими перерывами полтора месяца. Выступления осуждённых и их адвокатов зачастую занимали не один судебный день. Фигуранты вместе с защитниками разбирали приговор суда первой инстанции, указывали на ошибки, заявляли ходатайства для сбора дополнительных доказательств и уточнения фактов.

ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые фигуранты на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

В феврале 2020 года фигуранты пензенской ячейки «Сети» были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима. Самые мягкие приговоры у Василия Куксова и Армана Сагынбаева: 9 и 6 лет колонии общего режима. Оба заболели в СИЗО туберкулёзом.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как проходит рассмотрение апелляционных жалоб.