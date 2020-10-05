Новых не нарожают: отцов-одиночек заподозрили в торговле детьми

На прошлой неделе стало известно, что силовики обратили пристальное внимание на мужчин, которые воспользовались помощью суррогатных матерей для продолжения своего рода. В отношении них якобы проводится проверка в рамках уголовного дела о торговле детьми и даже планируются аресты. По версии подчинённых Александра Бастрыкина, эти граждане не могли стать донорами при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) из-за предполагаемой «нетрадиционной сексуальной ориентации». Всего по делу проходят девять человек, в том числе четверо медработников. Депутат Госдумы Оксана Пушкина полагает, что речь идёт о нарушении конституционных прав одиноких отцов, а также «бесправии и мракобесии». Она уже направила соответствующий запрос в Генпрокуратуру. В ЛГБТ-сообществе уверены, что речь идёт о проявлении гомофобной политики. NEWS.ru выяснил детали данной истории.

Кто тебе постучал этой ночью не в двери

Как сообщила адвокат Людмила Айвар, в июле её доверитель Владислав Мельников, гендиректор клиники «Европейский медцентр», был взят под стражу в рамках дела о продаже детей. Она объяснила, что следствие «зацепилось» за отсутствие прямого упоминания права одиноких мужчин пользоваться услугами суррогатного материнства.

Трактуется это так, что одиноким мужчинам не разрешено, а мы толкуем это так, что одиноким мужчинам не запрещено. Логика такая: это лечение бесплодия, поэтому только по медицинским показаниям. Но в приказе есть показания, в том числе социальные. Это когда женщина (там написано о женщине) не может найти себе полового партнёра. Есть и мужчины, которые не могут найти себе полового партнёра. Многочисленные судебные решения подтверждали право одинокого мужчины на семью, здесь нет ничего противозаконного. Людмила Айвар адвокат адвокат

Она напоминает, что органы ЗАГС вносят актовую запись и выдают свидетельство о рождении при наличии заявления обоих супругов. Но когда у ребёнка официально есть лишь родитель, одиноким женщинам зарегистрировать новорождённого не составляет проблемы, а вот у одиноких мужчин возникают трудности.

Мама сама может зарегистрировать ребёнка, ей не нужно идти в суд. Когда единственный родитель — это отец, когда в свидетельстве о рождении нет мамы, а есть прочерк, в таком случае необходимо получить судебное решение о признании отцовства и обязании зарегистрировать ребёнка, выдать свидетельство о рождении с указанием единственного родителя — отца. Такие решения были в Москве в нескольких судах и в Петербурге, их более двухсот, — утверждает она.

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Наличие судебных решений, разрешающих одиноким мужчинам быть единственным родителем ребёнка, подтвердил и Константин Свитнев — основной и единственный остающийся на свободе фигурант дела (на данный момент он находится в Праге. — NEWS.ru). Он предоставил NEWS.ru одно из сотни судебных решений в пользу одиноких отцов. В документе, имеющемся в распоряжении редакции, Смольнинский районный суд Петербурга обязал органы ЗАГС записать одинокого мужчину, который воспользовался услугой суррогатного материнства, единственным родителем родившегося ребёнка, а в графе «мать» поставить прочерк.

Согласно ч. 3 статьи 19 Конституции РФ, мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. <...> Учитывая то, что действующее законодательство не регулирует вопрос установления отцовства и регистрации рождения детей, не имеющих матери, а имеющих только отца, суд полагает необходимым использовать нормы действующего семейного законодательства по аналогии, учитывая то, что отсутствие правовых норм не может являться основанием для умаления и нарушения прав и законных интересов ребёнка и его отца, — сказано в решении суда.

Адвокат Людмила Айвар подтвердила, что одиноких отцов, прибегнувших к процедуре суррогатного материнства, вызывают на допросы. По её информации, они на данный момент находятся в статусе свидетелей.

Свитнев также заявил, что двое из тех одиноких отцов, кто был вызван на допросы, покинули Россию. Он рассказал и о других следственных действиях.

Из клиник репродукции изымают медицинские карты пациентов, нарушая тем самым медицинскую тайну, идёт беспрецедентное вмешательство в сферу личной, частной жизни пациентов, чем нарушается действующая Конституция, которая защищает право граждан на частную жизнь. Людей, чья единственная вина состоит в том, что они решили стать родителями, вызывают на допросы, обвиняют во всех смертных грехах. Мне достоверно известно, что некоторые из людей, которые стали отцами по программе суррогатного материнства, покидают Россию. Парализовали работу как минимум трёх российских клиник репродукции («Петровские ворота», «Европейский медицинский центр», NGC), которые только и занимаются тем, что готовят бесчисленные документы и справки для Следственного комитета. Их интересует программа суррогатного материнства для людей, не состоящих в браке, в частности одиноких мужчин, особенно следствие интересуется не чем иным, как сексуальной ориентацией. Константин Свитнев член Ассоциации репродукции человека член Ассоциации репродукции человека

Он также добавил, что написал ходатайство на имя Любови Смирновой — следователя по этому делу. Свитнев просил дать ему возможность давать показания по делу, однако СК никак не ответил на его ходатайство. По его словам, недавно он обратился в Басманный суд с требованием разрешить ему давать показания.

«Мракобесный курс»

На следующий день после информации о «планируемых арестах» одиноких отцов депутат Госдумы Оксана Пушкина написала личное обращение генпрокурору Игорю Краснову (есть в распоряжении NEWS.ru). Она попросила его разобраться в ситуации — проверить факт задержаний, арестов и в случае необходимости «принять меры прокурорского реагирования».

В комментарии NEWS.ru она обратила внимание на равенство всех перед законом, вне зависимости от пола.

Эти мужчины реализуют своё конституционное право быть родителем и воспитывать детей. Право на отцовство является таким же естественным, как и право женщины на материнство. Нужно понимать, что если одинокий мужчина воспользовался услугой вспомогательных репродуктивных технологий, то нет никаких оснований причислять его к нетрадиционной сексуальной ориентации. Учитывая, что в Российской Федерации отсутствует закон о суррогатном материнстве, угрозы отобрать детей звучат всё чаще! На основании якобы нетрадиционной ориентации одиноких отцов, которая, к слову сказать, не является основанием для ограничения прав, да и недоказуема. Где вина одиноких мужчин, которые хотят и имеют возможность воспитывать детей самостоятельно? А самое главное, в чём виноваты дети, которых хотят варварски отобрать у единственного родителя? Оксана Пушкина депутат Госдумы депутат Госдумы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарий, в частности, обеспокоена дальнейшей судьбой детей, которых потенциально могут отправить в дома ребёнка. В этой связи она задалась вопросом, куда подевались противники ювенальной юстиции.

Почему они молчат, когда судьба ни в чём не повинных детей находится в опасности? Стоит создать один прецедент принудительного отобрания ребёнка, и тогда любого ребёнка можно будет забрать под любым предлогом. Если государство нацелено на улучшение демографической ситуации, оно должно помогать гражданам, желающим завести детей. Конечно, экстракорпоральное оплодотворение — не панацея, прежде всего нужно внедрять современные методы лечения бесплодия. Но для кого-то ЭКО остаётся последним шансом, — уверена Пушкина.

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Также депутат призывает разработать отдельный нормативно-правовой акт, который бы регламентировал проведение процедуры ЭКО и соответствовал Конституции. В настоящее время реализацию этой процедуры, по её словам, «регламентирует спорный с правовой точки зрения приказ Минздрава».

Как парламентарий, как заместитель председателя комитета по вопросам семьи женщин и детей, как профессионал, который рассказал за последние 40 лет с экрана телевизора истории про людей разных, с разными судьбами, как просто неравнодушный человек я хочу призвать своих коллег из профильного комитета Думы к здравому смыслу и принять закон о суррогатном материнстве. Его подготовкой занимались лучшие профессионалы комитета Государственной думы по охране здоровья. В нём прописали все определения, механизмы действия и правового регулирования, защитив таким образом права заинтересованных сторон. Спрос на эту процедуру год от года растёт. Мы не вправе отбирать у людей возможность быть генетическими родителями любым доступным способом, — считает Пушкина.

Происходящим возмущён ЛГБТ-активист, представитель Профсоюза журналистов Игорь Ясин. По его мнению, в данной истории власти проводят гомофобную политику, чтобы «натравить» общество на гомосексуалистов и отвлечь его от социально-экономических проблем.

Я не могу найти приличных слов для описания этой ситуации. Серия этих дел — это мракобесный курс, потому что кто-то обнаружил, что, оказывается, геи хотят и могут заводить детей. Меня волнуют права детей этих отцов, которые опять становятся жертвами происходящего. Я уверен, что есть люди, которые не пострадают. Они воспользовались услугами суррогатных матерей, но у них достаточно средств и влияния, чтобы обезопасить себя и своих детей. Игорь Ясин ЛГБТ-активист, представитель Профсоюза журналистов ЛГБТ-активист, представитель Профсоюза журналистов

По его словам, пострадают же более простые, не имеющие возможности куда-то сбежать и уехать.

Почему, если одинокая женщина воспользовалась законом о суррогатном материнстве, это нормально, а если одинокий мужчина, то это преступление, это торговля детьми? Вообще эти уголовные дела не про защиту детей. Когда ребёнка отправляют в детдом — это его защита? Ведь всем известно, какие там условия. В целом это похоже на использование гомофобных настроений в политических целях, — отметил Ясин.

Громкая история началась в январе этого года в одной из квартир подмосковного города Одинцово. Тогда в ней было обнаружено тело младенца, рождённого суррогатной матерью в декабре 2019-го. Там находились ещё три ребёнка, появившиеся на свет с помощью суррогатных матерей и находившиеся под присмотром няни. Тогда же были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Генетическими родителями являются иностранцы, которые оформили документы и собирались забрать новорождённых за рубеж. В июне в квартире в Москве было найдено ещё пятеро младенцев, находившихся под присмотром двух женщин.

По делу проходят девять человек. Четверо из них — Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова — врачи и медработники. Кирилл Анисимов, Роман Емашев, Константин Свитнев и Владислав Мельников выполняли административные функции, последний был генеральным директором «Европейского центра суррогатного материнства». Татьяна Блинова, единственная из всех обвиняемых, кто находится под домашним арестом, сама была суррогатной матерью. Все остальные, за исключением главы компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, арестованы судом до 14 декабря 2020 года.

По словам Свитнева, фабула дела состоит в том, что якобы в Россию приезжали не генетические родители и сдавали свой генетический материал, а за них это делали некие неустановленные лица. Затем после рождения детей передавали не родителям, а уже другим неустановленным лицам. При этом, утверждает он, имеются все документальные доказательства, что между родителями и детьми есть прямое генетическое родство, малыши находятся вместе с родителями и имеют паспорта.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.