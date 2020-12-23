Мундепа Юлию Галямину приговорили к условному сроку 

https://static.news.ru/photo/a94de7c8-452b-11eb-902f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Галямина Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд приговорил: признать Галямину виновной и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным. Назначить испытательный срок на два года с обязательством не менять место жительства, — сказал судья Анатолий Беляков.

Суд указал, что критерий неоднократности совершения административных правонарушений нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия. В то же время доводы стороны защиты о том, что в действиях Галяминой не было угроз, как того требует Конституционный суд для назначения реального наказания, суд признал несостоятельными.

Смягчающими обстоятельствами суд признал исключительно положительные характеристики Галяминой со стороны избирателей, депутатов других муниципальных округов, её студентов, а также то, что она материально помогает дочери и другим близким родственникам. Отягчающих обстоятельств суд не увидел.

Юлия Галямина обвинялась по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

В сентябре следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье.