Приговор Михаилу Ефремову: текстовый онлайн

8 сентября в 11:00 Пресненский суд Москвы начинает оглашать приговор актёру Михаилу Ефремову. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.

Рассмотрение дела в суде началось 5 августа. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли.

Все четверо потерпевших заявили к Ефремову гражданские иски. Жена, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова назначили символическую сумму в один рубль, старший же сын погибшего потребовал взыскать с актёра семь с половиной миллионов рублей. Подсудимый отправил всем четверым денежные переводы на сумму 200 тысяч рублей каждому, однако деньги принял лишь старший сын Виталий Захаров, остальные от них отказались.

Сам Ефремов в ходе слушаний своей вины не признавал, постоянно ссылаясь на то, что был очень пьян и поэтому ничего не помнит. Лишь в последнем слове актёр заявил, что признаёт свою вину, «если он действительно сделал это». Гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы.





