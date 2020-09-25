«Пресс-хаты» и явка с повинной: новые данные о смерти Тесака

Спустя восемь дней после гибели радикального националиста Максима Марцинкевича (известного под под прозвищем Тесак), которого нашли повешенным в СИЗО, его отец Сергей смог пробраться в морг и опознать тело. Сразу после осмотра он заявил о пытках: по его словам, по всему телу у мужчины были синяки, раны, а на ногах даже оторваны ногти. NEWS.ru рассказывает о версиях случившегося.

Сергею Марцинкевичу хитростью удалось попасть в морг, где находится тело его сына. Администрация не хотела пускать родственника в здание, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса. Войти удалось только с помощью рядовых сотрудников: сработал человеческий фактор, они отнеслись с пониманием к отцу, который просился «попрощаться с сыном».

Бывший адвокат Максима Марцинкевича, сейчас представляющий интересы его отца Сергея Алексей Михальчик рассказал, что при поверхностном осмотре тела обнаружилось, что на пальцах ног отсутствуют три ногтя. Также его доверитель успел разглядеть рану на голени и гематомы на половых органах.

Михальчик в разговоре с NEWS.ru высказал свою версию гибели националиста. Он предполагает, что это был не суицид, как утверждает ФСИН, а убийство за то, что Тесак собирался по приезде в Москву (несколько недель назад его начали этапировать в московское СИЗО из Красноярска. — NEWS.ru) рассказать о пытках.

Как выяснилось, в красноярских СИЗО есть «пресс-хаты», Марцинкевич попал под эту историю. Оттуда его решили этапировать в Москву. Первая остановка была в Новосибирске, там он рассказал адвокату о пытках и выбивании явки с повинной, а также о намерении всё рассказать в Москве. Возможно, это и стало причиной, почему на одной из следующих остановок этапа — в Челябинске — его нашли мёртвым. Алексей Михальчик адвокат адвокат

NEWS.ru пообщался с адвокатом Марцинкевича из Новосибирска Инной Котляровой, с которой ему удалось увидеться во время этапа. Она была последним человеком, который видел Тесака в Новосибирске — встреча состоялась 8 сентября 2020 года.

По её словам, Марцинкевич рассказал ей, что в Красноярске находился в СИЗО, где имеются «пресс-хаты», и под давлением был вынужден дать явку с повинной по некому уголовному делу. Также его заставили написать заявление, что он отказывается от адвокатов.

Мы разрабатывали с ним тактику защиты на случай, если предъявят обвинение по тому делу, по которому дал явку. Советовался со мной, насколько юридическую силу имеют явки, данные без адвоката и под давлением. Конечно, они не имеют никакой силы. Он собирался доехать до Москвы и рассказать всю правду про Красноярск, про пытки в СИЗО — планировал обращаться и в прокуратуру, и в Следственный комитет. Инна Котлярова адвокат адвокат

Она отмечает, что никакого обвинения после явки с повинной ему не предъявили, а в Челябинск он приехал в статусе свидетеля.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михальчик рассказывает, что, по версии следователя, Марцинкевич порезал себе сонную артерию и ходил по камере. Когда понял, что не умирает, то решил повеситься — причём сделал это якобы на втором ярусе кровати.

Он добавляет, что следствие сейчас проводит экспертизу для установления причины смерти, она продлится до 5 октября 2020 года. Адвокат обратился к эксперту Елене Кужиной с посмертным фото Марцинкевича, которое распространилось в интернете, и та сделала вывод, что, судя по изображению, мужчина умер насильственной смертью. Защита планирует также провести и полноценную независимую экспертизу, однако без разрешения следователя они этого сделать не могут.

Нам следователь говорит: «Ну дождитесь результатов нашей экспертизы, вдруг они вас устроят?». Поэтому до 5 октября мы ничего не можем сделать, — пояснил Михальчик.

Он также добавил, что защита ожидает возбуждения дела о халатности по отношению к сотрудникам челябинского СИЗО: почему не работало видеонаблюдение в камере Марцинкевича, как допустили пронос шнурков, лезвий и тому подобного.

Отец Марцинкевича Сергей отказался от комментариев. Женский голос в трубке сказал: «Мы не хотим. Не звоните сюда больше, пожалуйста».

25 сентября 2020 года в УФСИН по Красноярскому краю заявили, что никакого насилия к Тесаку не применялось, а он сам не обращался к руководству с жалобами.

Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись, — сказано в ответе ведомства РБК.

Максима Марцинкевича нашли повешенным в одиночной камере в челябинском СИЗО-3 16 сентября. Там он находился в ожидании этапирования в Москву. В камере нашли несколько предсмертных записок, в которых он в том числе извиняется перед администрацией СИЗО и просит передать вещи своей гражданской жене в Екатеринбург. ФСИН посчитала его смерть самоубийством, близкие и адвокаты настаивают на том, что его убили.