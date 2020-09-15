СМИ: активист Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО

https://static.news.ru/photo/802c50d8-f7ff-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

Ультраправый активист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО № 3 на территории Челябинска. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал BAZA.

Отмечается, что тело Марцинкевича было найдено в одиночной камере. В челябинский СИЗО он был доставлен для дальнейшей пересылки в Москву.

По имеющейся информации, единственным опасным предметом в его распоряжении был бритвенный станок. Источник сообщил, что Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Её содержание в настоящее время не разглашается.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Инстанция сняла с него обвинения в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК). Адвокат Иван Сидорович пояснил, что это произошло в связи с тем, что первая часть статьи была декриминализирована. Таким образом, срок наказания снизился с 10 до менее чем девяти лет.