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СМИ: активист Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО

12:21, 16 сентября 2020 2 829
Фото: vk.com/restrukt

Ультраправый активист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО № 3 на территории Челябинска. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал BAZA.

Отмечается, что тело Марцинкевича было найдено в одиночной камере. В челябинский СИЗО он был доставлен для дальнейшей пересылки в Москву.

По имеющейся информации, единственным опасным предметом в его распоряжении был бритвенный станок. Источник сообщил, что Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Её содержание в настоящее время не разглашается.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Инстанция сняла с него обвинения в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК). Адвокат Иван Сидорович пояснил, что это произошло в связи с тем, что первая часть статьи была декриминализирована. Таким образом, срок наказания снизился с 10 до менее чем девяти лет.

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