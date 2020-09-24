Следы пыток и оторванные ногти: отец Тесака не верит в версию о суициде

https://static.news.ru/photo/24fec16e-fe62-11ea-aaa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

На теле националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, обнаружены следы пыток. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик. В связи с этим, уточнил он, у родственников Марцинкевича есть претензии к экспертизе.

Отцу наконец-то показали тело, на нём гестаповские следы пыток — следы на голени, отсутствуют несколько ногтей, — цитирует юриста РИА Новости.

Сам Сергей Марцинкевич пояснил журналистам, что мужчину явно пытали перед смертью. На его теле якобы есть следы от укола.

Это было реальное убийство, — подчеркнул он.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. Во ФСИН заявили, что наиболее вероятная причина смерти — суицид.

В то же время близкие Марцинкевича продолжают настаивать на том, чтобы было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину была подана соответствующая жалоба.

Ранее Михальчик заявлял, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства, поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве, писал NEWS.ru.